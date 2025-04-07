В Удмуртии запустят «дашборд губернатора» для оценки KPI ключевых направлений

Удмуртия вошла в список 28 регионов страны, которые завершили тестирование цифровой панели, называемой «дашбордом губернатора», и приступили к полноценной работе с системой, заявил вице-премьер—руководитель аппарата правительства России Дмитрий Григоренко в ходе заседания комиссии Госсовета по направлению «Экономика данных», пишет пресс-служба правительства страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

«Дашборд губернатора» показывает актуальные показатели по ключевым направлениям работы региона и его взаимодействию с федеральным центром. Это среди прочего работа с федеральными поручениями и законодательными инициативами, исполнение регионального и федерального бюджетов, реализация нацпроектов, выполнение планов строительства социальных объектов, включая школы, больницы и детские сады, а также федеральные рейтинги.

Как подсчитал «Ъ-Удмуртия», помимо Родникового края в список внедрения «дашборда губернатора» вошли следующие субъекты ПФО: Мордовия, Нижегородская, Оренбургская, Самарская и Саратовская области.

«Внедрение системы позволяет существенно повысить скорость и качество управленческих решений. Единый подход к анализу информации, общие метрики на территории всей страны позволяют выстроить эффективное взаимодействие на всех уровнях, минимизировать ошибки из-за недостоверности или неточности данных»,— сказал господин Григоренко.

Прототип «дашборда губернатора» разработан на основе государственной аналитической системы «Управление». За счет нее обеспечивается мониторинг деятельности правительства России, реализации нацпроектов, государственных программ и национальных целей развития. В кабмине добавили, что каждый руководитель региона может настроить систему контроля конкретных проектов или задач, в реализации которых субъект нуждается наиболее остро.