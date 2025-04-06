На ремонт больницы и станции скорой помощи в Челнах выделили 230,4 млн рублей

На капитальный ремонт здания «Набережно-Челнинская инфекционная больница» и здания гаража на «Станции скорой медицинской помощи» в Набережных Челнах выделили 230,4 млн руб. Соответствующий тендер размещен на портале госзакупок.

В рамках работ в больнице будет проведен ремонт в блоках «А», «Б», «В» и «Г». На станции скорой помощи ремонт затронет гараж на подстанции № 1. Контрактом предусмотрены установка и монтаж оборудования, мебели и инвентаря и благоустройство территорий.

Заказчиком выступает ГБУ «Главстрой РТ». Источник финансирования — бюджет Республики Татарстан. Срок выполнения работ установлен до 1 декабря 2025 года.

Влас Северин