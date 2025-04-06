К концу третьего дня выборов явка в Ярославской области составила 28,93%

В Ярославской области по данным на 18:00 6 апреля на выборах депутатов представительных органов вновь образованных 16 муниципальных округов явка составила 28,93%. Об этом сообщили в областном избиркоме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Избирательная комиссия Ярославской области Фото: Избирательная комиссия Ярославской области

В регионе завершается третий день голосования на выборах, по итогам которых изберут 285 депутатов. К концу последнего дня проголосовали 96 тыс. жителей из 330 тыс. избирателей. Как отмечали в избиркоме, «нарушений, которые бы могли повлиять на итоги голосования, не зафиксировано».

«Завершится голосование в 20 часов (прим. — 6 апреля), после чего участковые избирательные комиссии приступят к подсчету голосов избирателей»,— уточнили в избиркоме.

Алла Чижова