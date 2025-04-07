Из галереи вышел человек

В KGallery открылась выставка — портрет эпохи «Почему, почему я лучше всех?» к 120-летию Даниила Хармса (Ювачева). Петербургская частная галерея готовилась к запуску проекта два года, а в оформлении поучаствовали театральный сценограф Эмиль Капелюш и художник-постановщик Яна Глушанок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: клуб «Космонавт» Фото: клуб «Космонавт»

Галерея собрала более 150 экспонатов из частных и государственных музеев Москвы и Санкт-Петербурга. Государственный музей истории Петербурга предоставил кураторам портрет Хармса кисти Владимира Гринберга, написанный в 1941 году, а частью мемориальных предметов поделилось издательство «Вита Нова», во владении которого находится крупнейшая в стране коллекция вещей, связанных с писателем и его окружением. Продюсер Артем Балаев два года назад в собственном кабаре «Шум» запустил мистификацию об авангардисте «Четыре комнаты. Игра в Хармса», а в 2024-м в баре «Чушь» вместе с каллиграфистом Покрасом Лампасом открыл инсталляцию в виде воображаемых комнат хармсовской квартиры.

Визуальной частью проекта занимались Эмиль Капелюш и Яна Глушанок — оформители спектаклей на московской и петербургской сценах. Их работы можно увидеть в Театре имени Ленсовета, «Мастерской», МДТ — Театре Европы, БДТ имени Г. А. Товстоногова и Российском академическом Молодежном театре (РАМТ). За музыку отвечал Владимир Розанов. Во всех залах площадки звучит его саундтрек. Сначала баян, кларнет и труба выдают радостную и задорную мелодию, но чем дальше продвигаются посетители, тем тревожнее, отражая начало 1940-х годов, она становится.

Название выставки отсылает к известной миниатюре Хармса. «Я вот, например, не тычу всем в глаза, что обладаю, мол, колоссальным умом. У меня есть все данные считать себя великим человеком. Потому-то мне и обидно, и больно находиться среди людей, ниже меня поставленных по уму, и прозорливости, и таланту, и не чувствовать к себе вполне должного уважения. Почему, почему я лучше всех?»— написал авангардист в «Как я растрепал одну компанию» в 1936 году.

Даниил Хармс (1905—1942) — поэт-авангардист, драматург и детский писатель. При жизни были напечатаны только два его «взрослых» стихотворения. Основатель ОБЭРИУ (Объединение реального искусства.— «Ъ-СПб»), которое популяризировало абсурд и гротеск в литературе.

Экспозицию выделяется и концептуальным оформлением. Как и в прошлых проектах — портретах художников Кузьмы Петрова-Водкина и Владимира Лебедева — KGallery делит выставочное пространство на несколько разделов. Часть «Три левых часа» повторяет поэтический вечер ОБЭРИУ в ленинградском Доме печати в январе 1928 года.

В помещении перед лестницей рассказывается, как Даниил Хармс начал публиковать рассказы для детей. Авангардист писал, что никогда не любил малышей, но издатели просто отказывались печатать его произведения для взрослых. Ниша чтения для самых маленьких была чуть ли не единственной, где литератор мог бы заработать.

Сотрудничеству автора с детскими журналами «Чиж» и «Еж» посвящен пролет между первым и вторым этажами, где кураторы выставили эскизы к изданиям, в том числе работу Бронислава Малаховского к рассказу «Как Маша заставила осла везти ее в город».

Цвета экспозиции ярки, иллюстрации к книгам красочны, но кураторы планомерно подводят зрителя к началу конца и для сподвижников авангардиста, и для него самого. После встречи в ленинградском Доме печати пресса начала травить ОБЭРИУ — печататься участникам сообщества становилось все сложнее. Однако ужас наступил через девять лет.

В марте 1937-го Хармс публикует в «Чиже» стихотворение «Из дома вышел человек» о бесследном исчезновении гражданина в СССР. Почти сразу же издательство «Детгиз», которому принадлежит журнал, разрывает договор с писателем. Из-за отсутствия заработка он будет недоедать, напишет стихотворную работу «Так начинается голод». В июле по обвинению в контрреволюционной деятельности арестовывают поэта Николая Олейникова. В ноябре друга авангардиста расстреляют.

Ровно через год после публикации «Из дома вышел человек» сотрудники НКВД арестовывают Николая Заболоцкого. Его не казнят только из-за отказа признавать участие в контрреволюционной деятельности. Поэту предстоит провести пять лет в лагерях, а потом два года в ссылке. В Ленинград Заболоцкий так и не вернется.

Финалом становится 1941 год: в начале осени арестовывают поэта Александра Введенского, который через три месяца умрет во время этапирования. В том же году в «Кресты» попадает Даниил Хармс: ему грозит расстрел из-за антисоветской деятельности. Чтобы спастись, он симулирует сумасшествие. Хармса помещают в тюремную психиатрическую больницу, в которой он доживет только до февраля следующего года.

Всех участников объединения реабилитируют посмертно. Впрочем, до развала Советского Союза память об ОБЭРИУ будут уничтожать — сохранению рукописей Даниила Хармса посвящена заключительная часть экспозиции. Архив удается спасти философу Якову Друскину. Когда тот узнает о смерти приятеля в больнице «Крестов», то идет с пустым чемоданом в квартиру Хармса и забирает все черновики обэриутов.

Творения Даниила Ивановича и его товарищей пережили блокаду и эвакуацию ленинградцев. Вместе с чемоданом и портретом философа в KGallery экспонируется карта с маршрутом, благодаря которому произведения сохранились для потомков. При этом, как следует из рекомендаций Минпросвещения РФ, политические стихотворения Хармса входят в программу литературы по выбору, из-за чего учитель может на свое усмотрение заменить их другими произведениями писателя.

Стефания Барченкова