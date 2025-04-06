В Якутии возбудили уголовное дело об использовании рабского труда

В Республике Саха возбудили уголовное дело по признакам использования рабского труда двух лиц с применением насилия и угрозой его применения (п. «а», «г» ч. 2 ст. 127.2 УК РФ). Факт рабовладения в Якутии вскрылся после того, как 4 апреля один из потерпевших смог сбежать из дома, где его удерживали, и обратиться за помощью.

«По данным следствия, в отношении мужчин 30 лет и 51 года допускались нарушения прав на труд, свободу, честь и достоинство личности, были созданы условия для введения их в состояние рабства»,— сообщила пресс-служба Следственного комитета России (СКР).

Один из мужчин вел хозяйственные работы по содержанию крупного рогатого скота, «при этом фактически был лишен возможности свободного передвижения», сообщает ведомство. Он содержался в ненадлежащих для человека условиях и был поставлен в зависимое положение. Другой пострадавший жил в доме хозяина и смог сбежать, воспользовавшись моментом.

Следователи занимаются сбором и закреплением доказательной базы. Виновному за это грозит лишение свободы до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 15 лет.