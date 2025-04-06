В Краснодаре 305 ветеранов войны получили выплаты к 80-летию Победы

В Краснодаре 305 ветеранов Великой Отечественной войны уже получили единовременные выплаты к 80-летию Победы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Евгений Наумов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

«Единовременная выплата — это еще одна мера поддержки наших ветеранов, вставших на защиту Отечества. До 9 Мая завершим эту приоритетную для нас работу»,— написал мэр.

Градоначальник также отметил, что ветеранам не требуется подавать заявления — пособие поступит автоматически.

Участникам и инвалидам войны выплачивают по 200 тыс. руб. Гражданам, награжденным знаками «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя» и «Житель осажденного Сталинграда», а также труженикам тыла и бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей предоставляют по 80 тыс. руб.

Меру социальной поддержки утвердила городская дума по инициативе главы кубанской столицы.

Анна Гречко