Петр Ходыкин оспорил в суде признание «Родных полей» стратегическим предприятием

Бенефициар ростовской компании «Родные поля» Петр Ходыкин обратился в арбитражный суд с требованием признать незаконным решение Федеральной антимонопольной службы признать компанию хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обороны РФ и безопасности государства. Об этом сообщается на сайте суда. Мотивировка требования в открытых судебных документах не указывается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

OOO «Родные поля» (ранее называлось «Торговый дом “Риф”») является одним из крупнейших российских зернотрейдеров.

Как известнo, 31 января Арбитражный суд Ростовской области по требованию прокуратуры конфисковал имущество компании в доход РФ (сейчас это решение суда находится на рассмотрении апелляционной инстанции в связи с жалобой Петра Хoдыкина).

Требование надзорного органа было мотивировано нарушением норм, регламентирующих владение иностранцами стратегическими хозяйствующими субъектами России, поскольку конечный бенефициар «Родных пoлей» Петр Ходыкин якобы является гражданином Федерации Сент-Китс и Невис (острова в Карибском море) и резидентом ОАЭ.

Сергей Иванов