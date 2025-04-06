Очередь перед Крымским мостом со стороны Тамани достигла 500 автомобилей

На подъезде к Крымскому мосту со стороны Тамани образовалась пробка почти из 500 автомобилей. Об этом сообщает официальный Telegram-канал для мониторинга ситуации на мосту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По данным на 16:00 6 апреля, в очереди к пункту досмотра находятся около 456 транспортных средств. Автомобилисты ожидают проезда со стороны Тамани примерно два часа.

Скопление машин начало формироваться около 11:00 по мск и продолжает увеличиваться. При этом проезд по мосту не перекрывался, а с противоположной стороны на выезде из Керчи движение остается свободным.

Анна Гречко