Из-за незнания основ электротехники жительница Самбека чуть не сожгла свой дом

Пожарно-спасательные расчеты МЧС России потушили пожар в поселке Самбек. Как сообщает пресс-служба донских спасателей, огонь вспыхнул в кухне частного дома на улице Степной. Впоследствии выяснилось, что хозяйка дома решила включить стиральную машину, чайник и микроволновку в одну розетку. Чрезмерный режим работы электросети привел к возгоранию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Ликвидировать пожар пришлось одиннадцати сотрудникам МЧС с тремя автоцистернами.

Как сообщалось, с начала 2025 года в Ростовской области на пожарах погибли более 50 человек.

Сергей Иванов