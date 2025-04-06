В «Тотальном диктанте» приняли участие 4 тысячи свердловчан

Во всероссийской акции «Тотальный диктант» приняли участие более 4 тыс. жителей Свердловской области, сообщили в департаменте информационной политики региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Департамент информационной политики Свердловской области Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Акция прошла почти на 100 площадках в Свердловской области. В качестве диктанта был предложен текст финалиста премии «Ясная Поляна», лауреата международного почетного диплома Андерсена Марины Москвиной, который назван «В поисках чудесного».

В Екатеринбурге действовало 32 площадки с разными чтецами. Например, в губернаторском лицее текст диктовал герой России, пилот Дамир Юсупов. В Свердловском областном педагогическом колледже текст читала член Союза писателей России Надежда Миночкина.

Итоги «Тотального диктанта» планируют подвести ближе к середине месяца. «Могу отметить, что по опыту прошлых лет, в нашем регионе порядка 5% свердловчан — "круглые" отличники. Они традиционно будут поощрены памятными подарками от партнеров мероприятия»,— сказал организатор «Тотального диктанта» в Свердловской области, председатель «Уральской гильдии преподавателей русского языка как иностранного» Алексей Боталов.

Акция «Тотальный диктант» проходит уже в двадцать первый раз, мероприятие помогает участникам проверить знания правил русского языка. Каждый год выбирают не только автора текста, но и «столицу» диктанта — в этот раз ей стала федеральная территория «Сириус».

Анна Капустина