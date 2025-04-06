Финансирование нацпроектов на Кубани в 2025 году достигло 64,6 млрд рублей

Краснодарский край увеличил финансирование национальных проектов до 64,6 млрд руб. в 2025 году, что позволяет строить социальные объекты, благоустраивать зеленые зоны и модернизировать производства. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Всего на Кубани реализуются пять направлений: «Эффективная и конкурентная экономика», «Инфраструктура для жизни», «Молодежь и дети», «Продолжительная и активная жизнь» и «Семья».

«Эти средства необходимо использовать грамотно в рамках обозначенных сроков, потому что национальные проекты — это уникальная возможность вывести на новый уровень все сферы экономики и повысить качество жизни», — отметил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

В рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» 31 марта в регионе стартовал пятый юбилейный сезон Школы молодого предпринимателя. Работники кубанского завода по производству подсолнечного масла освоили современные методы бережливого производства. Винодельня в Новороссийске ускорит выпуск тихих вин, а предприятие из Усть-Лабинского района оптимизирует изготовление перильных ограждений.

По направлению «Инфраструктура для жизни» в ст. Тбилисской начались работы по благоустройству сквера. Также в крае открыли регистрацию волонтеров для проведения Всероссийского голосования по благоустройству.

В рамках нацпроекта «Молодежь и дети» на Кубани одновременно возводят 23 социальных объекта. В Краснодаре построят школу на ул. Ягодина и корпус школы №93. За последние десять лет в регионе создали 105 школ, а в 2025 году планируют завершить строительство еще 12.

Национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» позволил жителям Отрадненского района пройти профилактический медосмотр. Мобильный комплекс «Маршрут здоровья» работал в краснодарском поселке Российском. В Школе здоровья кубанкам рассказали о важности подготовки к беременности. Жители Брюховецкого, Усть-Лабинского и Калининского районов участвовали в акции «День донора».

В рамках нацпроекта «Семья» в селе Глафировка Щербиновского района после капитального ремонта открыли Дом культуры. Всего в 2025 году в регионе обновят и модернизируют 178 учреждений культуры, часть работ проведут по профильному нацпроекту.

Анна Гречко