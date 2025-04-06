В Ставрополе четыре организации получили гранты Движения Первых на 17 млн рублей

Четыре общественные организации Ставрополя выиграли гранты Движения Первых на сумму 17 млн руб. в рамках всероссийского конкурса, поддержавшего 513 молодежных инициатив из 79 регионов. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Среди проектов-победителей — волонтерские акции, детские фестивали, патриотические мероприятия и соревнования по робототехнике.

Творческий союз «Звездный ветер» с проектом «Школа самостоятельности 2025» получил около 7 млн руб. Проект «Патриот 2025» от АНО ресурсно-тренингового центра НКО «Кампус» удостоен примерно 4 млн руб.

Спортивно-развлекательный проект «Mоноколос» от Ставропольского государственного аграрного университета выиграл 5 млн руб. Фестиваль социально значимых инициатив «Семейные экскурсии и походы как фактор воспитания семейных ценностей у подрастающего поколения» от Центра туризма, экологии и краеведения получил грант более 1,1 млн руб.

Николай Аксенов