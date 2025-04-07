На создание сквера на месте старого зоопарка в Перми из бюджета выделят 71,2 млн рублей

В Перми на обустройство объекта озеленения общего пользования «Архиерейское подворье» выделят 71,2 млн руб. в 2026 году. Об этом свидетельствует пояснительная записка к поправкам в городской бюджет на 2025–2027 годы. Как ранее сообщали ИА «Текст» в краевом правительстве, работы по благоустройству территории могут быть выполнены с опережением сроков в 2027 году. На месте старого зоопарка возведут яблоневый сад.

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Летом 2024 года «Ъ-Прикамье» сообщал, что проект строительства сада «Архиерейское подворье» на месте старого зоопарка получил акт государственно-культурной экспертизы. После переноса зоопарка с ул. Монастырской, 10 (17,8 тыс. кв. м) на освободившейся территории создадут многозональный сквер и общественное пространство. Сквер построят в две очереди: на первом этапе благоустроят западную часть территории с зонами тихого отдыха, «аромасадом», «зелеными комнатами» и яблоневым садом. При возведении второй очереди реконструируют существующий и построят новый лестничный сход, отремонтируют подпорную стену и возведут новый ее участок. Вместе с этим обновят отмостку вокруг здания теплового пункта, возведут тротуары, проложат деревянные настилы и высокие ярусные грядки в «аромасаду». Будут также установлены лавки, урны, качели, велопарковки.

Напомним, строительство нового зоопарка в микрорайоне Нагорном ведется с 2017 года. Открытие может состояться летом 2025 года. Оценочная стоимость комплекса составляет 7,06 млрд руб.