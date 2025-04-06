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БК «Парма» отчитался об убытке за 2024 год

Фонд развития пермского баскетбола «Парма» опубликовал результаты финансовой деятельности за 2024 год. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», выручка клуба в прошлом году снизилась на 28,9%: со 154 млн руб. в 2023-м до 109,5 млн руб. в 2024-м. Чистый убыток составил 14,9 млн руб. (до налогообложения — 10,2 млн руб.). При этом в 2023 году ФРПБ демонстрировал прибыль в размере 4,5 млн руб.

Фото: БК «Парма»

Фото: БК «Парма»

Как следует из финансового отчета, показатель «прочих расходов» БК «Парма» увеличился с 43,8 млн до 50,2 млн руб., «прочих платежей» — с 6,2 млн до 83,9 млн руб. Платежи по заработной плате сотрудникам снизились и составили 248,9 млн руб. против 275,7 млн руб. годом ранее.

Президент ФРПБ «Парма» Сергей Богуславский пояснил «Ъ-Прикамье», что убыток организации связан «с кассовым разрывом доходов и расходов во время сезона, который был компенсирован в первом квартале 2025 года». При этом рост прочих поступлений связан с переносом части спонсорских договоров из рекламных в безвозмездные. «Снижение платежей по оплате труда произошло из-за более поздних выплат по контрактам игроков в начале текущего сезона»,— подчеркнул господин Богуславский.

Баскетбольный клуб «Парма» основан в 2012 году, с 2016-го выступает в Единой лиге ВТБ. Постоянной площадкой для проведения домашних матчей клуба является УДС «Молот».