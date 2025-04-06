Экс-глава Красновишерска трудоустроился в природный парк «Пермский»

Бывший глава Красновишерского городского округа Евгений Верещагин назначен заместителем директора природного парка «Пермский». Как сообщил «Ъ-Прикамье» господин Верещагин, в новую должность он вступил 10 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Верещагин.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Евгений Верещагин.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Евгений Верещагин впервые возглавил Красновишерский район на выборах в 2014 году, победив кандидата-коммуниста. До этого он возглавлял местное земсобрание. В 2019 году был утвержден главой уже Красновишерского округа. Зимой 2024 года стало известно, что господин Верещагин не будет участвовать в конкурсе по отбору кандидатов на должность главы округа.

Природный парк «Пермский» является самым крупным из объектов, которыми управляет подведомственное министерству природы Прикамья ГБУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий Пермского края». Состоит из трех обособленных участков: Усьвинского (18,5 тыс. га), Чусовского (34,7 тыс. га) и Вишерского (72,2 тыс. га). Возглавляет ГБУ «Дирекция ООПТ Пермского края» Екатерина Ашифина.