В Ростовской области целью украинских БПЛА был энергообъект

Министерство обороны РФ сообщило о попытке поразить энергообъект на территории Ростовской области атакой БПЛА сегодня в 1.16 ночи. Объект принадлежит филиалу ПАО «Россети» – Ростовское ПМЭС. После удара БПЛА произошло отключение высоковольтной линии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как сообщалось, в ночь с 5 на 6 апреля в Ростовской области силы и средства ПВО отразили воздушную атаку украинских боевиков. По словам врио губернатора региона Юрия Слюсаря, беспилотные летательные аппараты военные сбили в Ростове, а также в трех районах региона – Аксайском, Мясниковском и Октябрьском сельском.

Сергей Иванов