Ярославский министр: не выезжайте на летней резине — это опасно

Министр дорожного хозяйства и заместитель председателя правительства Ярославской области Роман Душко призвал жителей региона не выезжать на дороги на летней резине в связи с ухудшением погодных условий. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Душко, Telegram-канал Фото: Роман Душко, Telegram-канал

6 апреля в некоторых районах Ярославской области выпал снег. В частности, жители публиковали фотографии заснеженных дворов в Переславле-Залесском. Господин Душко сообщил, что дорожные службы перевели в режим повышенной готовности ввиду прогнозируемой непогоды. Специалисты уже начали обработку дорог противогололедными материалами.

«Хочу напомнить всем водителям: будьте предельно внимательными и аккуратными на дороге. Не выезжайте на летней резине — это опасно. Если вы уже переобулись, то лучше воспользуйтесь общественным транспортом»,— призвал Роман Душко.

Алла Чижова