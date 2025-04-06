Ярославский министр: не выезжайте на летней резине — это опасно
Министр дорожного хозяйства и заместитель председателя правительства Ярославской области Роман Душко призвал жителей региона не выезжать на дороги на летней резине в связи с ухудшением погодных условий. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Фото: Роман Душко, Telegram-канал
6 апреля в некоторых районах Ярославской области выпал снег. В частности, жители публиковали фотографии заснеженных дворов в Переславле-Залесском. Господин Душко сообщил, что дорожные службы перевели в режим повышенной готовности ввиду прогнозируемой непогоды. Специалисты уже начали обработку дорог противогололедными материалами.
«Хочу напомнить всем водителям: будьте предельно внимательными и аккуратными на дороге. Не выезжайте на летней резине — это опасно. Если вы уже переобулись, то лучше воспользуйтесь общественным транспортом»,— призвал Роман Душко.