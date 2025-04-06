В Сочи выявили 50 работников маркетплейсов, уклонявшихся от воинского учета

Правоохранительные органы в ходе рейда по сортировочным центрам крупных маркетплейсов в Сочи выявили 50 человек, уклонившихся от постановки на воинский учет. Об этом сообщает Росгвардия Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Росгвардии Краснодарского края Фото: Telegram-канал Росгвардии Краснодарского края

В операции принимали участие сотрудники ОМОН «Зверобой-Юг», полицейские и следователи 385 военного следственного отдела Следственного комитета РФ. Мероприятие было направлено на выявление мигрантов, получивших российское гражданство, но не выполнивших обязательство по постановке на воинский учет.

В процессе рейда правоохранители проверили документы более чем у 300 человек. Всех обнаруженных нарушителей доставили в военный комиссариат для дальнейшего разбирательства.

Анна Гречко