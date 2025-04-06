Метровые волны ожидаются в акватории Сочи 7 апреля

В акватории Сочи 7 апреля ожидается усиление волнения моря. Об этом cообщает пресс-служба администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Согласно прогнозу, волнение достигнет 3 баллов, а высота волн составит один м. Параллельно в горных районах Сочи сохраняется слабая лавинная опасность на вершинах, расположенных выше 1 тыс. м.

Представители администрации призвали жителей и гостей курортного города придерживаться всех необходимых мер предосторожности.

Анна Гречко