За первые два месяца 2025 года предприятия Марий Эл произвели 1,1 тыс. тонн сыра, сырных продуктов и творога, что на 6% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщила пресс-служба главы республики Юрия Зайцева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Производство сыра и творога в Марий Эл выросло на 6% по сравнению с прошлым годом

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Производство сыра и творога в Марий Эл выросло на 6% по сравнению с прошлым годом

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В пресс-службе отметили, что в 2025 году молокоперерабатывающие предприятия республики планируют существенно нарастить объемы выпуска молочной продукции. Для этого реализуются меры по расширению производственных мощностей и модернизации перерабатывающих предприятий.

Влас Северин