Скончался начальник аварийно-спасательного отряда Туапсе Владимир Уторов

В Туапсе на 66-м году жизни скончался начальник местного аварийно-спасательного отряда Владимир Васильевич Уторов. Информацию о его смерти подтвердили в пресс-службе краевого учреждения «Кубань-Спас».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: t.me / kubanspas Фото: t.me / kubanspas

Владимир Уторов возглавлял Туапсинский аварийно-спасательный отряд с момента его создания в 2008 году. За 17 лет под его руководством спасатели провели множество операций, благодаря которым удалось сохранить жизни более двух тыс. человек.

За профессиональные достижения Владимир Уторов был удостоен звания «Заслуженный спасатель Кубани», имел ведомственные награды и статус ветерана труда.

«Скоропостижная утрата для всех нас невосполнима. Мы будем помнить его не только как выдающегося специалиста, но и как человека с большим сердцем, готового прийти на помощь в любую минуту. Его заслуги перед обществом навсегда останутся в нашей памяти»,— говорится в сообщении ведомства.

Администрация Туапсинского района и коллеги выразили соболезнования родным и близким Владимира Уторова.

Анна Гречко