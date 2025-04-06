«Автовокзалы Прикамья» увеличили прибыль более чем в два раза

Выручка концессионера пермских автовокзалов ООО «Автовокзалы Прикамья» в прошлом году составила 60 млн руб. Это на 22 млн больше, чем годом ранее. Чистая прибыль предприятия также увеличилась с 6,7 млн руб. с 2023 году до 14,5 млн по итогам прошлого года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

ООО «Автовокзалы Прикамья» принадлежит предпринимателю Роману Биджакову. Возглавляет компанию Андрей Отинов.

Ранее компания выступала арендатором автовокзалов и автостанций в Пермском крае. В 2011 году практически все имущество ПКГУП «Автовокзал» было отдано в аренду на пять лет. Арендаторами выступили структуры, входившие в ООО.

Летом 2021 года автовокзалы и автостанции региона были переданы в концессию ООО «Автовокзалы Прикамья», а краевое предприятие сосредоточилось на пассажирских перевозках.