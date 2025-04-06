Сочи украсят 330 тысяч сезонных цветов к майским праздникам

К майским праздникам Сочи украсят 330 тыс. сезонных цветов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава курорта Андрей Прошунин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

По словам мэра, растения начнут высаживать в середине апреля. В пресс-службе администрации города отметили, что в городе обустроят около 8 тыс. кв. м. цветочных клумб.

«В весенне-летний сезон 2025 года в видовой состав включены, в том числе бархатцы, георгины, бегония гибридная, ангелония, вербена, альтернантера»,— подчеркнули в мэрии.

Анна Гречко