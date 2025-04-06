Великобритания объявила об успехах в разработке гиперзвукового оружия

В исследовательском центре NASA Langley в США провели 233 успешных статистический испытаний гиперзвукового двигателя. Испытания охватили весь диапазон чисел Маха и подтвердили надежность конструкции двигателя. Об этом сообщило Минобороны Великобритании.

Разработкой двигателя для гиперзвукового оружия занимается группа спецучреждений Великобритании и США. Работы проходят под руководством Лаборатории оборонной науки и технологий Великобритании. В группу входит Исследовательская лаборатория ВВС США и несколько отраслевых партнеров, в том числе UK SME Gas Dynamics Ltd.

Испытания проводились в рамках подготовки к 2030 году прототипа гиперзвукового оружия. Ожидается, что в дальнейшем это обеспечит преимущество для британских вооруженных сил. Испытания проводились в течение шести недель. Двигатель обеспечивает большую дальность полета, чем обычная ракета. «Мы живем в более опасном мире, и для нас никогда не было так важно внедрять инновации и опережать наших противников, оснащая наши войска технологиями будущего»,— отметил министр обороны Британии Джон Хили.

В декабре 2024 года США успешно провели испытания гиперзвукового ракетного комплекса средней дальности Long Range Hypersonic Weapon. Ракета способна преодолевать расстояние до 3 тыс. км при скорости свыше 6 тыс. км/ч. Старт ракеты, получившей название Dark Eagle, состоялся с мыса Канаверал. Испытания стали частью стратегии США по созданию гиперзвуковых вооружений после выхода страны из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в 2020 году.