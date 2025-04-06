Пермский IT-разработчик сервисов для грузоперевозок вдвое увеличил прибыль

Пермское ООО «Умная логистика» поделилось финансовыми результатами за 2024 год. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», чистая прибыль общества составила 287,5 млн руб., что на 100,6% больше показателя прошлого года (в 2023-м — 143,2 млн руб.). Выручка компании выросла на 53% — с 330,1 млн до 507,3 млн руб. Себестоимость продаж составила 220,4 млн руб. против 182,4 млн руб. годом ранее.

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На этой неделе «Ъ-Прикамье» сообщал, что федеральный холдинг ООО «Монополия.Онлайн» увеличил свою долю в ООО «Умная логистика» с 72 до 86%. При этом теперь основная часть ценных бумаг находится в залоге у других участников общества. Еще 13,44% «Умной логистики» находится во владении основателя компании Ольги Поповой, остальные 0,56% принадлежат гендиректору Сергею Мельницыну.

ООО «Умная логистика» было основано пермской предпринимательницей Ольгой Поповой в 2014 году. Компания занимается развитием универсальных логистических экосистем с использованием единого интерфейса для всех участников грузоперевозок: заказчика, перевозчика и водителя. Штат компании насчитывает 111 сотрудников, включая разработчиков, специалистов технической поддержки и маркетологов. На официальном сайте организации указано, что среди основных продуктов «Умной логистики» числятся TMS-система для грузоперевозчиков, платформа для проведения тендеров на перевозки, программа для автоматизации бизнес-процессов транспортных компаний, приложение «Умный водитель» для контроля за местоположением груза и приложение «Умный логист» для участия в аукционах от заказчиков.