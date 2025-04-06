МЧС Кубани предупредило о заморозках до -4 градусов

Главное управление МЧС по Краснодарскому краю объявило штормовое предупреждение о заморозках до -4 градусов с 9 по 11 апреля, которые могут повредить цветки и завязи плодовых культур.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

По информации спасателей, в ночные и утренние часы 9, 10 и 11 апреля в отдельных районах региона прогнозируется снижение температуры воздуха до -2 градусов. В юго-восточной предгорной части похолодание может достигать -4 градусов.

Метеорологи классифицировали ожидаемое похолодание как опасное явление. Эксперты предупреждают, что заморозки на поверхности почвы могут нанести ущерб цветкам, завязям плодовых культур и теплолюбивым растениям.

Фермерам и садоводам советуют заблаговременно защитить насаждения. Среди наиболее действенных методов защиты рекомендуется использование материалов с низкой теплопроводностью: пузырчатой пленки, соломы, спанбонда и других теплоизоляционных покрытий.

При возникновении чрезвычайных ситуаций жителям края советуют обращаться по телефонам: 112 (единый номер экстренных служб с мобильных телефонов), 01 (пожарная служба с городских номеров), 101 (пожарная служба с мобильных телефонов) или 8 (861) 250-60-34 (телефон доверия ГУ МЧС России по Краснодарскому краю).

Нурий Бзасежев