Главный тренер «Акрона» оштрафован после матча с «Ростовом»

Главный тренер тольяттинского клуба «Акрон» из Тольятти Заур Тедеев выплатит штраф в размере 30 тыс. руб. Санкции применены к нему за нарушение на матче с «Ростовом». Об этом сообщает Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Главный тренер футбольного клуба «Акрон» Заур Тедеев

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ Главный тренер футбольного клуба «Акрон» Заур Тедеев

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

Установлено, что во время игры Заур Тедеев вышел за пределы технической зоны. К футбольному клубу «Ростов» также применены санкции по итогам игры. За нарушение технического регламента он выплатит штраф в размере 40 тыс. руб.

Команды сыграли на стадионе «Солидарность Самара Арена» в минувший понедельник, 31 марта. Матч закончился со счетом 2:3 в пользу «Ростова».

Георгий Портнов