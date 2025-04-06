5 апреля в Чувашской Республике было зарегистрировано три случая возгорания сухой растительности, они превратили в пепелище более 3 гектаров территории. Информация об этом опубликована в Telegram-канале МЧС республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран За сутки травяные пожары в Чувашии охватили более 3 га земли

Фото: МЧС по Чувашской Республике За сутки травяные пожары в Чувашии охватили более 3 га земли

Фото: МЧС по Чувашской Республике

Огонь охватил территории вблизи деревень Новое Ахпердино, Тойси-Перазуси и Старое Муратово, расположенных в Батыревском, Ибресинском и Урмарском округах. Все очаги возгорания были локализованы и ликвидированы.

С начала весны в республике зафиксировано уже 66 ландшафтных пожаров, суммарная площадь которых превысила 77 га.

Влас Северин