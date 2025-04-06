На Свердловском тракте в Челябинске при столкновении двух машин погиб человек

В Челябинске на Свердловском тракте произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб 38-летний горожанин. Причины и обстоятельства аварии устанавливает Госавтоинспекция Челябинска, сообщает пресс-служба ведомства.

ДТП произошло около 4 часов 6 апреля рядом с лакокрасочным заводом, возле здания №5/18 на Свердловском тракте. По предварительным данным, произошло столкновение между автомобилем Mazda 3 под управлением 40-летнего водителя и Daewoo Nexia, которым управлял 30-летний горожанин. После Daewoo выехал за пределы проезжей части вправо и врезался в электроопору, а затем забор лакокрасочного завода.

В результате аварии 38-летний пассажир Daewoo Nexia скончался от полученных травм в медучреждении.