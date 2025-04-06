В Чувашии медианная цена квартиры в новостройках за I квартал 2025 года снизилась на 6,2%, до 9,9 млн руб. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе сервиса «Яндекс Недвижимость».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Чувашии цена квартир в новостройках за I квартал 2025 года снизилась на 6,2%

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Чувашии цена квартир в новостройках за I квартал 2025 года снизилась на 6,2%

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В то же время медианная стоимость квадратного метра первичной недвижимости в Чувашской Республике по итогам марта 2025 г. составила 134 тыс. руб., что на 3,6% выше показателя конца 2024 года. Динамика стоимости в течение первых трех месяцев 2025 года сопровождалась небольшим увеличением числа доступных вариантов для покупки на первичном рынке: рост предложения составил 1,1% за квартал.

Рост стоимости квадратного метра в новостройках аналитики связывают с «оживлением» рынка в первые три месяца 2025 года, а также частичным изменением структуры предложения за счет выхода в продажу более высокобюджетных лотов в новостройках, в частности квартир в проектах бизнес-класса в столице региона.

Средняя площадь реализуемых на первичном рынке объектов за квартал снизилась на 6,2%. Сегодня средняя площадь продаваемой первичной недвижимости в регионе составляет 75,4 кв. метров.

Влас Северин