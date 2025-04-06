Полиция задержала жителя Златоуста, устроившего поножовщину в кафе

В Златоусте посетитель кафе получил тяжелое ножевое ранение от «заступника» своей подруги. Подозреваемый задержан и заключен по стражу, сообщает ГУ МВД России по Челябинской области.

По данным полиции, в одном из кафе в Златоусте пара выясняла отношения на повышенных тонах. Ставший свидетелем ссоры 48-летний горожанин решил заступиться за женщину. Общение закончилось ножевыми ранениями, которые «заступник» нанес оппоненту, когда пара возвращалась из уборной к столикам, сообщает полиция.

Потерпевшего 23-летнего горожанина с колото-резанными ранами доставили в больницу. Прибывшие на место происшествия сотрудники МВД задержали нападавшего и изъяли нож. В отношении него возбуждено уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью). Задержанный житель Златоуста уже был судим. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.