В Оренбуржье за сутки увеличился уровень воды в трех реках

Зафиксирован рост уровня воды в трех реках в Оренбургской области. В частности, в Сакмаре в Татарской Каргале он поднялся на пять см (444 см), в Илеке в Веселом Первом — на девять см (66 см) и в Чагане в Сергиевке — на один см (643 см). Об этом сообщает региональное правительство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«За сутки уровень Урала снизился у Орска – 161 см (-4) и у Илека – 653 см (-1), повысился у Оренбурга – 527 см (+4)»,— говорится в сообщении.

В остальных водоемах Оренбуржья уровень воды не изменился или снизился. На сегодняшний день сброс с Ириклинского водохранилища составляет 15 куб. м/с, приток равен 163 куб. м/с. Сброс с Сорочинского водохранилища равен два куб. м/с. Приток составил 12,8 куб. м/с.

Георгий Портнов