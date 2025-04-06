Глава Краснодара поздравил три городские команды с победами в один день

Глава Краснодара Евгений Наумов поздравил гандбольный клуб СКИФ, баскетбольный «Локомотив-Кубань» и футбольный клуб «Краснодар» с победами, одержанными в минувшую субботу. Об этом мэр краевой столицы написал в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

СКИФ впервые в истории выиграл у «Чеховских медведей» на выезде — матч завершился со счётом 28:27. Данный результат позволил команде завоевать бронзовые медали Кубка России.

Баскетбольный «Локомотив-Кубань» в матче с казанским УНИКСом победил с разницей в 12 очков. Завершился день победой ФК «Краснодар» — команда обыграла «Акрон» со счётом 1:0 благодаря удару защитника Кайо.

Кроме того, мэр поздравил президента ПБК «Локомотив-Кубань» Андрея Ведищева с признанием его лучшим спортивным топ-менеджером страны.

Нурий Бзасежев