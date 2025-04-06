На Веселовском водохранилище рыбоохрана предотвратила вылов 10 тысяч раков
При проведении рыбоохранного рейда на акватории Веселовского водохранилища сотрудниками Нижнедонского отдела рыбоохраны были найдены запрещенные орудия лова - 180 ловушек для ракообразных. Об этом сообщается на сайте Росрыболовства.
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
Согласно сообщению, в ловушках находились около 10 тыс. раков. Поскольку животные пребывали в жизнеспособном состоянии, они были выпущены в среду обитания. По оценке специалистов Росрыболовства, ущерб водным биоресурсам от такого улова браконьеров мог составить более 2,2 млн руб.
О поимке владельцев незаконных ловушек не сообщается.