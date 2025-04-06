В Самаре выровняют дорогу на улице Ташкентской вдоль трамвайных путей

Дорогу вдоль трамвайных путей на улице Ташкентской в Самаре планируется выровнять в 2025 году. Об этом сообщил глава города Иван Носков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В ближайшее время будет подготовлен соответствующий проект. Работы планируется выполнить в связи с тем, что на участке зафиксирован сильный перепад дороги, неудобный для автомобилистов.

Кроме того, на территории выгорают на большой площади широкие газоны, что приводит к скоплению пыли. Для решения проблемы на газонах планируется высадить раскидистые кустарники. Это позволит укрепить почву и создать естественный барьер для пыли и тень.

Георгий Портнов