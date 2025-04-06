Водители большегрузов нарушили запрет проезда через хутор Плешаков

В Каменском районе на автодороге к хутору Плешакову вчера было замечено движение грузовиков. На это обратил внимание глава администрации района Владимир Савин в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Он сообщил, что на место сразу выехал глава администрации Гусевского сельского поселения Николай Деменчук, который выслушал жалобы местных жителей на проезд большегрузов через населенный пункт и по телефону переговорил с представителем компании-перевозчика.

«К сожалению, этот досадный инцидент произошел с водителями-новичками. Стороны договорились, что до всех работников компании должна быть доведена информация о запрете проезда через хутор Плешаков», – написал Владимир Савин.

При этом он отметил, что вообще закрыть проблемную дорогу нельзя, так как по ней движется транспорт местных жителей, а также техника колхоза. Господин Савин попросил местных жителей о подобных нарушениях сообщать в комментариях его соцсетей и аккаунтов администраций района и поселения.

Около двух недель назад жители хутора Плешаков активно протестовали из-за проезда большегрузных автомобилей, которые, по их мнению, разрушают автодорогу в населенном пункте.

Сергей Иванов