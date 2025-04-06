Водитель погиб на ЕКАД из-за плохого самочувствия

Водитель Nissan погиб на 5 километре Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД), сообщили в свердловской Госавтоинспекции. Он почувствовал себя плохо за рулем, из-за чего машина съехала с дороги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Свердловской области Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

Инцидент произошел сегодня, 6 апреля, около шести утра. Погибшему было 62 года, он двигался со стороны Челябинского тракта на автомобиле Nissan Avenir.

Полиция проводит расследование случая, в ходе которого установит детали произошедшего, в том числе с помощью судмедэкспертизы. В Госавтоинспекции рекомендовали водителям отказаться от поездок при плохом самочувствии.

Анна Капустина