Водитель погиб на ЕКАД из-за плохого самочувствия
Водитель Nissan погиб на 5 километре Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД), сообщили в свердловской Госавтоинспекции. Он почувствовал себя плохо за рулем, из-за чего машина съехала с дороги.
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области
Инцидент произошел сегодня, 6 апреля, около шести утра. Погибшему было 62 года, он двигался со стороны Челябинского тракта на автомобиле Nissan Avenir.
Полиция проводит расследование случая, в ходе которого установит детали произошедшего, в том числе с помощью судмедэкспертизы. В Госавтоинспекции рекомендовали водителям отказаться от поездок при плохом самочувствии.