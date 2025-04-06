Реальная заработная плата работников предприятий и организаций Татарстана в январе 2025 года выросла на 11,7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Об этом свидетельствуют данные Татарстанстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане зафиксировали рост реальных зарплат на 11,7% в годовом выражении

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Татарстане зафиксировали рост реальных зарплат на 11,7% в годовом выражении

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Среднемесячная начисленная заработная плата в республике достигла 78 тыс. руб., что на 22,9% превышает уровень января 2024 года.

По данным на конец февраля 2025 года просроченная задолженность по заработной плате в организациях республики (без учета субъектов малого предпринимательства) составила 6,27 млн руб. Вся сумма задолженности образовалась из-за отсутствия у предприятий собственных средств. Число работников, перед которыми имеется задолженность, достигло 338 человек.

Влас Северин