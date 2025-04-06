В Татарстане за сутки ликвидировали 13 пожаров

5 апреля пожарные подразделения выезжали на тушение 4 пожаров в Казани, а также 9 пожаров по республике. Информация об этом опубликована в телеграм-канале ГУ МЧС России по Татарстану.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане за стуки ликвидировали 13 пожаров

Фото: ГУ МЧС России по Республике Татарстан В Татарстане за стуки ликвидировали 13 пожаров

Фото: ГУ МЧС России по Республике Татарстан

В Казани были ликвидированы возгорания травы и мусора. В Елабужском районе Татарстана ликвидировали возгорание камыша на площади 300 кв. метров, а в Тукаевском, Высокогорском и Лаишевском районах также боролись с возгоранием травы.

Помимо этого, в Высокогорском районе полностью сгорел частный сарай площадью 80 кв. метров, в Нижнекамске огонь уничтожил садовый домик, а в Кукморском районе пожар повредил жилой дом и надворные постройки — здесь пострадал один человек.

В МЧС также напомнили о скором введении особого противопожарного режима на территории республики.

Влас Северин