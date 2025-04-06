На Алтае задержали мужчину, бросавшего самодельные бомбы в полицейских

В Алтайском крае задержали местного жителя, который бросал в полицейских самодельные взрывчатые вещества. Возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Алтайскому краю.

Инцидент произошел 5 апреля в селе Бочкари Целинного района. Задержанный стрелял из самодельного огнестрельного оружия в 45-летнего односельчанина из-за личной неприязни. «Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции попытались пресечь противоправные действия мужчины, однако он начал оказывать активное сопротивление и бросать в стражей правопорядка самодельные взрывчатые вещества»,— говорится в сообщении.

Следователи осматривают место происшествия, а также проводят обыски в доме мужчины. Готовится ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.