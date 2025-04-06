В Ижевске ликвидировали пожар в двухэтажном деревянном доме

4 апреля около 22:40 в Ижевске на проезде Бабушкина произошел пожар в двухэтажном деревянном доме, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии.

Жильцы почувствовали запах дыма и вызвала пожарных. 75-летний хозяин квартиры, где началось возгорание, выбрался через окно. Пострадавший госпитализирован с отравлением продуктами горения. Предварительная причина пожара — неосторожность при курении.

Площадь возгорания составила 40 кв. м. Пожар был ликвидирован силами 24 человек и 7 единиц техники.