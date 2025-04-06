В Кургане с 11 апреля введут особый противопожарный режим

С 11 апреля в Кургане и Курганской области вводится особый противопожарный режим. С этого дня будет полностью запрещено использование открытого огня, сообщает пресс-служба администрации регионального центра.

5 апреля в Курганской области начался пожароопасный сезон. Пока не наступил особый противопожарный режим, в безветренную погоду можно разводить костры и сжигать мусор желательно в металлической емкости с крышкой, вдали от домов и построек.

В период действия особого режима запрещается сжигание мусора, сухой травы, стерни, соломы и пожнивных остатков, разведение костров, проведение пожароопасных работ на землях всех категорий, в том числе использование открытого огня и разведение костров для приготовления пищи. Кроме того, при объявлении штормового предупреждения во время устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды запрещается топить печи и котельные установки, не имеющие искрогасителей.