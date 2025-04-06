Оборот розничной торговли в республике за первые два месяца 2025 года составил 260,3 млрд руб., что на 2,5% превышает показатель аналогичного периода 2024 года. Об этом свидетельствуют данные Татарстанстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Объем розничной торговли в Татарстане вырос на 2,5% по сравнению с прошлым годом

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Объем розничной торговли в Татарстане вырос на 2,5% по сравнению с прошлым годом

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Продажи продовольственных товаров, напитков и табачных изделий достигли 121,8 млрд руб. (+2,6%), а непродовольственных товаров — 138,5 млрд руб. (+2,4%). Крупные и средние предприятия показали более высокие темпы роста — их совокупный оборот составил 141,1 млрд руб., увеличившись на 6,1%.

В феврале зафиксировано снижение: общий объем розничной торговли сократился на 0,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 2,5% по отношению к январю, составив 129 млрд руб. Продажи продовольствия уменьшились на 0,2%, а непродовольственных товаров — на 1,5% по сравнению с февралем 2024 года.

Влас Северин