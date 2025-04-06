В Татарстане два водителя погибли в результате ДТП

В Алексеевском районе Татарстана два водителя погибли в аварии. Информация об этом была опубликована в Telegram-канале Госавтоинспекции республики.

Водители, молодой человек за рулем Лады Гранты (2003 года рождения) и мужчина (1988 года рождения), управлявший Маздой, скончались на месте аварии. В результате ДТП также пострадал 10-летний пассажир иномарки.

По предварительной информации, авария произошла из-за того, что водитель Лады Гранты выехал на встречную полосу с целью обгона, не успел завершить маневр и столкнулся с автомобилем Мазда.

Влас Северин