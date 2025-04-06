За прошедшие сутки в Казани произошло 122 ДТП

5 апреля в Казани было зафиксировано 122 сообщения о дорожно-транспортных происшествиях. Информация об этом опубликована в Telegram-канале Госавтоинспекции города.

Погибших и раненых нет. Из общего числа аварий 60 случаев оформлены в центрах обработки ДТП, а 32 — сотрудниками ГИБДД на месте с материальным ущербом.

Также за сутки задержали 9 водителей в состоянии опьянения и 5 человек, управлявших транспортом без прав. 5 граждан также доставили в полицию по подозрению в совершении преступлений.

Влас Северин