В бюджете Перми могут предусмотреть более 100 млн рублей на цифровизацию кладбищ

Пермские власти предусмотрят дополнительные средства на проектирование санитарно-защитных зон мест погребения. Как следует из проекта поправок в городской бюджет на ближайшую трехлетку, в 2026 году на проведение экологической и санитарно-гигиенической экспертизы кладбищ выделят 24,1 млн руб. Речь идет о кладбищах «Заборное», «Нижне-Курьинское», «Блочное», «Окуловское», «Запрудское», «Южное», «Егошихинское», «Ново-Лядовское», «Верхне-Муллинское», «Заозерское», «Головановское», «Банная Гора (новое)», «Банная Гора (старое)», «Верхне-Курьинское».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Согласно документу, дополнительный бюджет предусмотрят на формирование единой информационной электронной базы данных по захоронениям: в 2025 году — в размере 29,4 млн руб., в 2026-м — 72,5 млн руб. На эти средства планируется проведение инвентаризации кладбищ, перевод в электронный вид книг регистрации захоронений.

Отметим, в августе прошлого года состоялась рабочая встреча мэра Перми Эдуарда Соснина с представителями ПМУП «Ритуальные услуги». В ходе встречи обсуждались планы по цифровизации кладбищ. По словам муниципальных властей, использование цифровых услуг поможет родственникам получать информацию о конкретном месте захоронения через поиск на карте по инициалам умершего.

В феврале «Ъ-Прикамье» сообщал, что на думском комитете по городскому хозяйству власти обсудили создание дополнительных мест для захоронений в Перми. Среди прочего думцы сообщили о планах обустройства санитарно-защитных зон на Северном кладбище, а также на погостах в Кислотных дачах и Закамске.