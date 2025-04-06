Госдума в первом чтении приняла поправки в Уголовно-процессуальный кодекс о расследовании дел о клевете без отягчающих обстоятельств (ч. 1 ст. 128.1 УК). Сейчас такие дела рассматривают в порядке частного обвинения. Если документ примут, то они перейдут в категорию дел частно-публичного обвинения. То есть, лицо, посчитавшее себя оклеветанным, должно будет обращаться в полицию, которой нужно будет проводить расследование для передачи дела в суд (сейчас пострадавшие обращаются в суд самостоятельно), при этом подобные дела нельзя будет закрыть по примирению сторон (в данный момент это возможно). Законопроект комментирует член Краснодарского регионального отделения Ассоциации юристов России Мария Верховская.



Мария Верховская

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«Новеллы полностью изменят порядок привлечения к ответственности по указанной категории дел, теперь значительную роль будут играть правоохранительные органы. Именно на полицию будет возложено бремя доказывания наличия признаков состава преступления, в то время как сейчас доказывание — на плечах заявителей.

С одной стороны, указанные изменения направлены на достижение положительного результата. В частности, до суда будут доходить дела со сформированной доказательной базой, что позволит снизить нагрузку на судебную систему. В настоящее время по делам о бытовой клевете довольно высокий процент оправдательных приговоров, это свидетельствует о необоснованности подачи заявлений или в некоторых случаях недоказанности преступлений.

Поправки помогут защитить права и тех граждан, которые не способны самостоятельно представлять свои интересы в суде, поскольку функцию доказывания возьмет на себя полиция.

С другой стороны, процесс привлечения к ответственности может существенно усложниться. Учитывая процессуальные особенности проведения проверки сотрудниками полиции, не исключено увеличение числа необоснованных отказов в возбуждении дел о клевете (в том числе из-за их загруженности более серьезными делами). Заявителям придется по-прежнему занимать активную позицию, но уже не в суде, а в отношениях с правоохранительными органами, также предоставлять необходимые доказательства.

Однако сам процесс возбуждения дела, его передачи в суд может существенно затянуться: необоснованные решения, действия (бездействие) сотрудников полиции придется обжаловать в прокуратуру или в суд, а в некоторых случаях неоднократно, что требует немало времени. Таким образом, изменения, направленные на защиту прав потерпевших, могут, напротив, усложнить реализацию их прав в связи с нежеланием сотрудников полиции возбуждать и расследовать подобные дела.

Но вывод о том, насколько новый порядок пойдет на пользу, можно будет сделать лишь после того, как мы увидим, как будет складываться правоприменительная практика».