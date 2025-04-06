В Иркутской области сгорело за сутки 17 жилых домов

В результате пожаров 5 апреля, вызванных штормовым ветром, в Иркутской области сгорело в общей сложности 17 жилых домов. О ситуации в регионе к утру 6 апреля сообщил губернатор Игорь Кобзев.

Крупные пожары произошли в Нижнеудинском и Братском районах, городе Тулуне. Например, в селе Чехово Нижнеудинского района горели пять домов, а также здания столовой и начальной школы.

«На данный момент большая часть из обесточенных населенных пунктов вновь подключена к электроснабжению. Отключения проводились превентивно, ради безопасности людей… На 7:00 без света остаются 46 населенных пунктов»,— отметил господин Кобзев. Погибших в результате удара стихии в регионе нет, за медицинской помощью обратились семь человек.

6 апреля синоптики прогнозируют в Иркутской области ветер со скоростью до 20 м/с.

Валерий Лавский