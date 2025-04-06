Омский «Авангард» вышел в следующий раунд плей-офф КХЛ

«Авангард» выбил из плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) действующего обладателя Кубка Гагарина — магнитогорский «Металлург». Исход серии первого раунда до четырех побед решился в омском матче 5 апреля.

Главные события произошли во втором периоде, начавшемся при счете 0:0. В нем хозяева провели три безответные шайбы. Две из них на счету Наиля Якупова, еще одну забросил Михаил Гуляев.

Во третьей 20-минутке уральцы забросили дважды. В самом конце периода «Металлург» снял вратаря, а игрок «Авангарда» Майкл Маклауд получил удаление. «Понятно, что никому не хочется удаляться в такой ситуации. Я сидел и молился, чтобы нам не забили, и нужно похвалить партнеров по команде, которые нейтрализовали это меньшинство»,— сказал он после матча (цитата по сайту КХЛ).

Омичи выстояли. Матч завершился со счетом 3:2, а серия — 4:2 в их пользу.

Валерий Лавский