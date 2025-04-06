В здании парламента Канады забаррикадировался неизвестный мужчина

Неизвестный мужчина забаррикадировался в здании парламента Канады в Оттаве, сообщила местная полиция. Служба защиты объявила чрезвычайное положение и рекомендовала сотрудникам парламента спрятаться и закрыть двери.

«Восточное крыло было эвакуировано. Пока нет данных о пострадавших»,— сообщила полиция в соцсети X.

Как передает National Post, на место прибыли не менее 12 полицейских машин. Улицу у парламента перекрыли. Личность мужчины, который забаррикадировался в здании, пока не установлена.